Rockin’Choeur Aix-en-Provence, 14 juin 2022, Aix-en-Provence.

Rockin’Choeur Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-06-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-14 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les choristes du collège Mignet revisitent quelques grands classiques pop rock à deux, trois ou quatre voix : de Téléphone aux Innocents, en passant par Imagine Dragons, The Beatles, Queen et bien d’autres surprises, c’est un florilège de titres français ou internationaux ayant marqué leur époque. Les collégiens seront accompagnés par des étudiants du département des musiques actuelles amplifiées du conservatoire. r r nArrangements et direction chorale : Sylvie Sausse r nDirection artistique : Laurent Elbaz

Chorale et musiques actuelles (Chœur d’adolescents et groupe rock) dans l’auditorium Campra du Conservatoire

Les choristes du collège Mignet revisitent quelques grands classiques pop rock à deux, trois ou quatre voix : de Téléphone aux Innocents, en passant par Imagine Dragons, The Beatles, Queen et bien d’autres surprises, c’est un florilège de titres français ou internationaux ayant marqué leur époque. Les collégiens seront accompagnés par des étudiants du département des musiques actuelles amplifiées du conservatoire. r r nArrangements et direction chorale : Sylvie Sausse r nDirection artistique : Laurent Elbaz

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-12 par