Hérault EUR 35 C’est le banquet de Noël au Réservoir !

De grandes tablées, un repas gargantuesque, convivial et chaleureux. Uniquement sur réservation par message privé ou par mail à lereservoirmtp@gmail.com

Prix : repas + boissons 35€ Plus d’infos sur le repas à venir

Repas de Noël en préparation

(fruits de mer, viande/poisson, fromages, biscuits de Noël – formule végé)

Bières artisanales

Vins locaux

