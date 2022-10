Goran Bregović Rockhal | Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Catégorie d’évènement: Esch-sur-Alzette

Goran Bregović Rockhal | Esch-sur-Alzette, 17 octobre 2022, Esch-sur-Alzette. Goran Bregović Lundi 17 octobre, 20h30

A partir de 37,00 €

Groupe de mariage et de funérailles Rockhal | Esch-sur-Alzette Rockhal, 5 Avenue du Rock’n’Roll, 4361 Esch-sur-Alzette, Luxembourg Esch-sur-Alzette 4361 Pour son édition 2022, le festival CinEast Film est fier de collaborer avec la Rockhal et d’accueillir l’un des musiciens les plus célèbres et talentueux des Balkans. Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, Goran Bregovic n’a pas eu à choisir, il lui a juste fallu vivre et mélanger toutes ces expériences pour inventer une musique à la fois universelle et très personnelle. Avec son ensemble Wedding & Funeral Band Orchestra, Goran Bregović associe des musiciens/cuivres tziganes à des percussions orientales, mêle la polyphonie féminine bulgare à un chœur masculin classique, mêle des sections de cordes à une programmation électronique. Comme il le dit lui-même dans un cri sur scène « Qui ne devient pas fou, n’est pas normal… !

