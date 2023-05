ROCKETHEAD + FINAL THREAT Péniche Antipode, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 23h45

.Public adolescents adultes. payant

PAF: 4 euros

Bonus : Les fonds récoltés seront reversés à l’association protectrice des animaux SEA SHEPERD !

A l’occasion de la sortie de leur EP « Crash Test » ROCKETHEAD vous a prévu une release party complètement fucked’up… Mais que serait une bonne fête sans leurs potes de chez FINAL THREAT qui comptent bien vous achever avec une grosse charge de Hard Blues sauce 70’s !

Rockethead (Hard Rock)

ROCKETHEAD c’est une machine à danser, à chanter de par ses refrains et ses lignes mélodiques. Pas de limite de vitesse ; avec des solos à 200 BPM qui s’écoutent fort, vraiment très fort ; et même depuis l’espace, on peut les entendre hurler. Définitivement OLD SCHOOL, voyageant entre HARD ROCK, ROCK’N ROLL, BLUES et PUNK ROCK, jusqu’au SPEED METAL, ils ont associé le meilleur de la fin des 70’s et des 80’s pour en faire une bombe artisanale.

Final Threat (Hard Rock)

Final Threat est né en 2022 de la fusion de deux groupes expérimentés de la scène parisienne. La bande prône un rock lourd, à la fois novateur et traditionnel. Il brille par les improvisations généreuses de ses musiciens ainsi que l’énergie candide de son chanteur. Avec un EP prévu pour cet été, ils sont l’un des groupes à suivre de près cette année !

Péniche Antipode 55 quai de Seine 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/245538897982601 https://www.facebook.com/officialrockethead https://www.facebook.com/officialrockethead https://www.helloasso.com/associations/rockethead/evenements/rockethead-et-final-threat

Retross.E | Emma David Rockethead