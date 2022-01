Rocket Stove V2 Recup’R, 26 janvier 2022, Saint-Paul.

Rocket Stove V2

du mercredi 26 janvier au samedi 26 février à Recup’R

L’année dernière, la Team Rocket avait créé un premier modèle de Rocket-Stove. Nous proposons de relancer cet atelier de R&D, cette année, et de créer un deuxième prototype, plus proche du système de poêle de masse ou poêlito, sans perdre les acquis du premier exemplaire. Pour cela, plusieurs rencontres auront lieu pour décider du modèle et des paramètres que nous utiliserons lors des ateliers de fabrication et ainsi que pour rassembler les matières premières nécessaires. Ces rencontres, ainsi que les journées d’atelier, seront ouvertes à tout le monde mais en place limitées (Nombre à annoncer) : que tu veuilles réfléchir à cette problématique, fabriquer le Rocket-Stove en équipe ou que tu veuilles nous aider à mettre en valeur cette initiative par un mini reportage (Qui sait ??), tu es bienvenu.e ! 3 à 4 rencontres auront lieu entre le 26 janvier et le 16 février 2022, en fonction des besoins et des disponibilités des participants. On enchainera les journée d’atelier: mercredi 23 février : 13h00-16h00 Jeudi 24 février : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 Vendredi 25 février : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées

Sur inscription

On se lance dans la deuxième version du Rocket-Stove

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T17:30:00 2022-01-26T19:00:00;2022-02-24T13:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T08:00:00 2022-02-25T16:00:00;2022-02-26T08:00:00 2022-02-26T16:00:00