L’année dernière, la Team Rocket #1 avait créé un premier modèle de Rocket-Stove. Cette année, un deuxième modèle a été construit mais il demande encore des améliorations et des tests Pour cela, nous te proposons de rejoindre la Team Rocket #2, tous les mardi après-midi. Au programme : de la réflexion, du bricolage, des initiations à la disqueuse, la meuleuse ou la soudure, quand il y en a besoin, des sessions de récoltes de matières en fin de vie chez les voisins et surtout un bon accueil dans une équipe chaleureuse ! Tu peux aussi aider en participant à la documentation sur la construction ou en mettant en valeur cette initiative par un mini reportage (Qui sait ??), tu sera toujours bienvenu.e ! Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire **Places limitées,** **Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, nom de l’atelier, n° de téléphone et email à [lowtechpei@ekopratik.fr](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr)**

On se lance dans la deuxième version du Rocket-Stove

2022-03-22 au 2022-06-28

