Rocket Songs – Elton John chante et raconte CARABET LE SHOWBIZZ, 15 mars 2023, MAGALAS.

Rocket Songs – Elton John chante et raconte CARABET LE SHOWBIZZ. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 21:00 (2023-03-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ARTISHOW (L.2-1058466) présente : ce concert. Pour la première fois, un spectacle intimiste autour de la carrière et de la vie d’Elton John, conçu par des artistes Français. Le comédien Bruno Fit, accompagné du pianiste Vincent Hoefman, raconte et chante les plus grands succès, mais pas seulement, de cet artiste légendaire et « Fantastic », dont il est admirateur depuis plus de 30 ans… Le duo évoque toutes les facettes du personnage, retrace son parcours à travers de nombreuses anecdotes vécues et propose des adaptations originales de ses titres, autour d’un piano. Un biopic musical original à décourvir, que l’on connaisse ou non la carrière de Sir Elton. Le prix de la place inclut un cocktail à l’issue de la représentation, avec les artistes. (boisson + mignardises) Bruno Fit Bruno Fit

CARABET LE SHOWBIZZ MAGALAS ZA l’Audacieuse zone nord Herault

