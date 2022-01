Rockalissimo Saint-Aubin, 10 juin 2022, Saint-Aubin.

Rockalissimo Saint-Aubin

2022-06-10 – 2022-06-11

Saint-Aubin Jura Saint-Aubin

EUR 24 31 Depuis 12 éditions, le Festival Rockalissimo a accueilli plus d’une centaine de groupes : Les Négresses Vertes, Tagada Jones, Ultra Vomit, HK & L’empire de Papier, Mass Hystéria, Broken Back, Féfé, K’s choice, les Fatals Picards, Deportivo, Elmer Food Beat, Didier Wampas, Didier Super, Manau, Georgio et bien d’autres … L’authenticité et la convivialité de ce festival franc-comtois en font son originalité.

https://www.rockalissimo.com/page/festival

