Rockajeudis Le Russey Le Russey Catégories d’évènement: Doubs

Le Russey

Rockajeudis Le Russey, 30 juin 2022, Le Russey. Rockajeudis Place du village Place Dominique Parrenin Le Russey

2022-06-30 – 2022-06-30 Place du village Place Dominique Parrenin

Le Russey Doubs Le Russey Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la place du village avec buvette et restauration. vaness.rockatoc@gmail.com Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la place du village avec buvette et restauration. Place du village Place Dominique Parrenin Le Russey

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Russey Autres Lieu Le Russey Adresse Place du village Place Dominique Parrenin Ville Le Russey lieuville Place du village Place Dominique Parrenin Le Russey Departement Doubs

Le Russey Le Russey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-russey/

Rockajeudis Le Russey 2022-06-30 was last modified: by Rockajeudis Le Russey Le Russey 30 juin 2022 Doubs Le Russey

Le Russey Doubs