Rockabilly-Time Château-Thierry, 4 juin 2022, Château-Thierry.

Rockabilly-Time Château-Thierry

2022-06-04 18:00:00 – 2022-06-04 00:00:00

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

Les passagers pour le vol à destination des années 50 sont attendus le samedi 4 juin 2022 à partir de 18h à La Biscuiterie de Château-Thierry !

Embarquement pour un voyage dans le temps en musique avec Cora Lynn & The Rhythm Snatchers suivi d’une projection du film Grease ! Cheveux gominés et rouflaquettes pour les messieurs, look pin-up pour les dames, enfilez vos tenues d’époque et venez vous amuser et profiter d’une initiation gratuite à la danse rock au cours d’une soirée 100% rockabilly. Au menu également : coiffures vintage, vinyles, photos, bande dessinée, portrait rockabilly… sans oublier pop-corn et burgers pour vous restaurer sur place ! Billets en vente ici : my.weezevent.com/soiree-rockabilly”

collectif.rockabilly@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-04-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne