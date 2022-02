Rock21 Salle événementielle de Pratgraussals, 19 mars 2022, Albi.

Rock21

Salle événementielle de Pratgraussals, le samedi 19 mars à 19:00

La devise de l’association est de prendre du plaisir à organiser ensemble le festival et retirer tout autant de plaisir assorti d’émotions et de fierté lors de la journée et, au-delà, en offrant aux enfants porteurs de trisomie 21 des solutions pédagogiques adaptées. **RETROUVEZ LE FESTIVAL 2022 , DES GROUPES BÉNÉVOLES AUSSI GÉNÉREUX QUE TALENTUEUX ET NOS PARTENAIRES TOUJOURS FIDÈLES.** ROCK 21 Albi, c’est l’aventure de nombreux membres actifs, tous bénévoles. L’association se veut pluraliste et est ouverte à toute personne voulant s’investir dans cette cause. Réunir rock et handicap dans une même aventure est l’idée maîtresse de notre démarche. Puisse le langage de la musique réunir les gens quels qu’ils soient, porteurs ou non de handicap… Le festival ROCK 21 Albi mettra à l’honneur des musiciens professionnels ou semi-professionnels aussi variés que généreux ! **Plus d’infos** sur rock21albi.com / instagram Rock festival / Facebook Rock 21 Albi.

Rock 21 Albi invite tous les amateurs de musique à venir nous rejoindre le samedi 19 MARS 2022 à partir DE 18H30 à Albi pour une édition inhabituelle :

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T22:30:00