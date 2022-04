Rock your emotions La Mine Gentilly, 23 avril 2022, Gentilly.

Consultante, artiste et maman, Lucie Folch vous propose 2 animations en 1 soirée le samedi 24 avril pour tenter de mieux gérer ses émotions grâce à la musique ! 19h Comment la musique me permet-elle de sublimer mes émotions ? Récits de son expérience de consultante & musicienne 20h Concert acoustique pour un moment de douceur et de convivialité Événement à prix libre et sans réservation A propos de Lucie Folch : Depuis 2008, Lucie compose avec sa guitare des mélodies folks, grâce à l’influence de son ami Renaud Corbin. C’est une correspondance musicale. L’univers est feutré, simple et subtil. Les compositions sont interprétées en public en solo à partir de 2010 et dans le groupe « Harpn’Gun » depuis 2013 : au Rockstore (34), à la Cigalière (34), au Théâtre du Minautore (34), au festival Fabrique (34), au festival UNIVART (34), par exemple. Les compositions de Lucie c’est un plat qui se mange chaud : une guitare et des mélodies dans la lignée des balades de Keren Ann, the Two ou Cocorosie, et des variations à la Feist, ou the Do. [[https://www.facebook.com/lucie.room.folch](https://www.facebook.com/lucie.room.folch)](https://www.facebook.com/lucie.room.folch) [[https://www.anitasrevenge.com](https://www.anitasrevenge.com)](https://www.anitasrevenge.com) — Informations pratiques : La Mine Gentilly, 60 avenue Raspail 94250 Gentilly Transports : RER B Gentilly I Tram 3A Stade Charléty I Bus 57 et 184 arrêt Reine Blanche Le Bar à Mine vous propose des assiettes à partager (charcuterie & végétarienne), des pâtés apéritifs et du fuet catalan du Comptoir d’Itxassou Côté bar : bière artisanale de La Barge, vins, jus bios, sodas…

