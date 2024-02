ROCK YOUR BRAIN FEST SITE LES TANZMATTEN Selestat, samedi 19 octobre 2024.

Punks, metalleux, rockeurs et curieux, libérez la bête qui est en vous, entrez dans le festival le plus brûlant du Grand Est : le ROCK YOUR BRAIN fest les vendredi 18 et samedi 19 octobre à SELESTAT (67). Plongez dans un monde brumeux où l’atmosphère est imprégnée de riffs brutaux et d’hymnes implacables. VENDREDI 18 OCTOBRE, le tonnerre du thrash et metal industriel va gronder lors du METAL DAY. Les titans du genre seront présents pour faire rugir leurs sonorités avec force et passion. La nouvelle scène et son énergie brute compte bien, elle aussi, montrer au public et à ses idoles que la relève est en marche. SAMEDI 19 OCTOBRE, faites place au chaos! Les punks rockeurs du DISORDER DAY vont faire planer un vent de rébellion sur le Rock Your Brain Fest. Une programmation « le poing levé », prête à défier la société et à faire tomber les conventions. Le ROCK YOUR BRAIN Fest c’est aussi et surtout un rendez-vous pour se retrouver, un long week-end de musique et de découvertes, de la joie et du partage, avec plusieurs bars, stands de restauration et une grande terrasse. Vous pourrez vous ravitailler en vinyles et autres objets, ainsi que renouveler vos panoplies de tee-shirts. Et surtout, ce week-end là, c’est ici que l’esprit du punk et du rock va vibrer.Stay united !

Tarif : 41.50 – 41.50 euros.

Début : 2024-10-19 à 15:00

Réservez votre billet ici

SITE LES TANZMATTEN QUAI DE L’ILL 67600 Selestat 67