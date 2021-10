Rock You – Tribute Queen La Boîte à Musiques, 18 décembre 2021, Wattrelos.

Rock You – Tribute Queen

La Boîte à Musiques, le samedi 18 décembre à 20:00

Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle, hommage au légendaire groupe de rock Queen et à son regretté chanteur Freddie Mercury. Qui peut se retenir de taper des pieds et des mains au rythme hypnotique de We Will Rock You ? Qui n’a jamais chanté en chœur le fameux « mama » de Bohemian Rhapsody ? Qui n’a jamais levé les bras en l’air et ressenti un vrai moment de fraternité en entonnant le refrain de We Are The Champions ? Pendant deux heures, Rock You ! voyage dans le temps et revisite plus de 25 chansons du quatuor anglais : un répertoire constitué des plus grands hits tels que Don’t Stop Me Now, I Want To Break Free ou Another One Bites The Dust, parsemé de quelques morceaux plus confidentiels qui raviront les plus grands fans de Queen. Le groupe s’en donne à cœur joie, mêlant avec brio pop, funk, hard rock, ballades acoustiques, opéra et hymnes intemporels… Et le public en redemande ! CONCERT EN FAVEUR DES RESTOS DU CŒUR / WATTRELOS 1 JOUET = 1 ENTREE = 1 ENFANT HEUREUX Réservation téléphonique auprès de Wattrelos Tourisme au 03.20.75.85.86

1 jouet neuf = une entrée

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



