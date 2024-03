Rock This Town Documentaire Stranger in my own skin Cinéma Le Méliès Pau, samedi 27 avril 2024.

Un documentaire sur la vie de la rockstar britannique Peter Doherty et son combat contre l’addiction aux drogues dures. La réalisatrice et musicienne Katia deVidas, qui est également la compagne de Peter Doherty, a tourné plus de 200 heures de rush de l’artiste, sur une période de 10 ans. Ce matériel, brut et intime a servi de base à ce film de 90 minutes, qui documente la descente aux enfers du chanteur et parolier des Libertines, alors même que sa popularité atteignait des sommets. Avec les mots et les émotions propres à l’artiste, nous découvrons ensuite le combat du chanteur pour vaincre ses démons. Avec @PeterDohertyOfficial Réalisé par Katia deVidas Production: Federation Studios (https://federationstudios.com/) & Wendy Productions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@rockthistown-pau.fr

