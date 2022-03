Rock the Pistes Festival – Concert d’IAM Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets Haute-Savoie Les Gets Rock the Pistes, festival pop/rock insolite au coeur des pistes de ski des Portes du Soleil.

Une semaine de musique qui offre aux skieurs de pures sensations de glisse et de son ! info@portesdusoleil.com +33 4 50 73 32 54 Sommet du télésiège des Folliets du Golf Le Vaffieu Les Gets

