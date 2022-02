Rock the cavern ! Musée des tumulus de Bougon Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Grézac

Rock the cavern ! Musée des tumulus de Bougon, 14 mai 2022, Grézac. Rock the cavern !

Musée des tumulus de Bougon, le samedi 14 mai à 18:00

Ce groupe s’appelle **Rock the cavern**. Seul le titre **Silex, Grotte et Rock’n’Roll**, connu mondialement, a traversé les âges. En exclusivité pour _Pierrequiroule magazine_, le professeur en archéologie, Copince Copince, spécialiste de l’homo sapiens sapiens retrace l’histoire du trio composé d’Antoumouth, Carylithe et Cyrilex que l’on peut nommer maintenant. Chansons inédites, récits de jeunesse, révélations, survie de star, paléolithiquement incorrect, on vous raconte tout de Rock the cavern. Un document silexclusif !

Entrée libre, gratuit

Un célèbre archéologue a retrouvé les traces du premier groupe de rock de tous les temps ! Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Grézac Autres Lieu Musée des tumulus de Bougon Adresse La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Grézac lieuville Musée des tumulus de Bougon Grézac Departement Charente-Maritime

Musée des tumulus de Bougon Grézac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grezac/

Rock the cavern ! Musée des tumulus de Bougon 2022-05-14 was last modified: by Rock the cavern ! Musée des tumulus de Bougon Musée des tumulus de Bougon 14 mai 2022 Grézac Musée des tumulus de Bougon Grézac

Grézac Charente-Maritime