ROCK THE BALLET X Le Mans, 20 mai 2022, Le Mans.

ROCK THE BALLET X 2022-05-20 – 2022-05-20 rue d’Arcole Palais des Congrès

Le Mans Sarthe

EUR 33 10ème anniversaire.

Depuis 10 ans, que ce soit avec Rock the Ballet, Rock the Ballet 2, un Best of Rock The Ballet , et plus récemment Romeo & Juliet, ce genre original a attiré un million de fans avec plus de 800 représentations dans plus de 20 pays.

À partir de mars 2020, ce spectacle à succès, chorégraphié par Adrienne Canterna, revient en France pour une tournée anniversaire avec un programme inédit, intitulé – Rock the Ballet X – 10ème anniversaire.

La tournée débutera à Paris, Salle Pleyel et se poursuivra dans 30 villes en France, en Suisse et en Belgique. Animés par l’idée de réinventer la danse classique en y associant d’autres genres de danse, des musiques actuelles et une dimension visuelle, Rasta Thomas et Adrienne Canterna, en 2007, créent ensemble Rock the Ballet.

Récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux de danse classique et contemporaine, Adrienne se jette un défi et chorégraphie les uns après les autres, la vingtaine de tableaux de Rock The Ballet X.

Son concept : une bande de copains à qui tout réussi ! Physique, divertissant, à l’image d’un concert pop et d’un ballet d’aujourd’hui, Rock the Ballet enflamme les ados enthousiastes et s’adresse à un public de tous les âges. Quand j’ai fondé la troupe, je voulais vraiment créer un spectacle unique, jamais vu.

Ce spectacle réunira les meilleurs danseurs de leur génération !C’est ainsi que Rasta Thomas décrit son rêve à l’époque.

Le résultat est un mélange explosif et ingénieux : une performance de danse multimédia, une soirée sublime, dans une atmosphère fervente au cours de laquelle les danseurs partagent leur dynamisme, offrant au public quatre-vingt-dix minutes d’énergie de puissance et de grâce.

Les brillants danseurs de la troupe, ont tous suivi une formation de ballet classique rigoureuse dispensée dans les plus prestigieuses écoles des États-Unis.

Une des raisons pour laquelle ce formidable spectacle de danse New Yorkais fascine aussi bien les amateurs expérimentés que les débutants en danse.

Depuis sa création, partout où Rock The Ballet est présenté, des ovations interminables s’enchainent et des critiques dithyrambiques sont émises.

Sous la direction d’Adrienne Canterna, la tournée évènement Rock the Ballet X – 10ème anniversaire fait son retour dans une toute nouvelle formule avec 10 danseurs sur scène. Ici, le ballet s’associe à des effets visuels époustouflants et toujours des musiques pop & dance, Justin Timberlake, Bruno Mars et Madonna entre autres. «

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Mans.

