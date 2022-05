Rock the Ballet X, 6 juin 2022, .

Rock the Ballet X

2022-06-06 – 2022-06-06

REPORT DU 27 MAI 2021 / Les billets restent valables.

Danse classique, jazz, hip-hop, taps, acrobaties et arts martiaux s’entremêlent sur des tubes du moment dans la performance à l’énergie contagieuse de ces jeunes danseurs américains. Accueillie il y a quelques années à la Gare du Midi, cette incroyable compagnie à succès revient pour une tournée anniversaire dans un programme totalement inédit.

Les Bad Boys of the Dance sont d’époustouflants danseurs de formation classique qui enchaînent les chorégraphies sur les musiques de Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna, Coldplay, Maroon 5, U2, Beyonce et bien d’autres…

Animés par l’idée de réinventer le ballet en expérience visuelle, Rasta Thomas, fondateur de la Compagnie et Adrienne Canterna, danseuse et chorégraphe ont créé ce spectacle d’une grande modernité ? Un mélange explosif qui dépoussière la danse.

+33 5 59 22 44 66

Entractes

dernière mise à jour : 2022-01-07 par