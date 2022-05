Rock The Ballet – 10e anniversaire Marseille 2e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Rock The Ballet – 10e anniversaire Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-05-27 – 2022-05-27 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

45 60 Nous avons été heureux d’apprendre, la semaine dernière, que les spectacles pouvaient reprendre en assis, dans les théâtres, sans distanciation sociale et avec port du masque obligatoire, dans les zones vertes, et nous saluons l’effort du gouvernement pour rouvrir les salles.



Cependant, il n’en sera pas de même dans les zones rouges, où la règle du siège entre deux groupes sera maintenue.

Le protocole sanitaire strict, ne nous permet pas de réaliser la tournée dans les meilleures conditions.



Dans le contexte actuel, où le virus se propage à nouveau rapidement sur tout le territoire, nous ne pouvons prendre le risque de partir en tournée avec nos équipes et nos artistes. Et nous ne souhaitons pas faire courir de risque à notre public.



C’est donc le coeur lourd, que nous avons décidé de reporter la tournée de Rock The Ballet X, initialement débutée en mars 2020, reportée en septembre / octobre 2020, pour les mois de mai et juin 2021.

En 2021, nous célèbrerons le 10e anniversaire de la première tournée française.



Le spectacle prévu initialement le Dimanche 4 Octobre 2020 au Cepac Silo de Marseille est reporté au Dimanche 9 Mai 2021 toujours dans la même salle.



Maintenant, nous en appelons à vous, qui avez déjà réservé vos places pour cette tournée, et peut-être même pour la précédente déjà reportée. Pour la survie de ce spectacle, nous vous demandons de reporter votre billet, plutôt que de demander le remboursement (jusqu’au 30 Novembre 2020).



LES BILLETS EN VOTRE POSSESSION RESTERONT VALABLES POUR LE REPORT EN 2021.



C’est un nouveau coup dur pour la culture, mais ensemble nous pouvons voir un avenir pour le spectacle vivant en France, et faire durer ce qui nous a été pris par ce virus.



AA Organisation



________________________________________________________________________





10 ans que le phénomène Rock The Ballet parcourt les routes de France, allant de triomphe en triomphe. Avec plus d’un million de spectateurs dans le monde, le spectacle n’en finit pas de surprendre.



A l’occasion de sa 10e bougie, Adrienne Canterna nous livre un nouveau spectacle mettant en scène 10 danseurs, toujours sur ses hits préférés. Retrouvez notamment des morceaux de Queen, Michael Jackson, les Rolling Stones ou encore les Beatles.Dans le nouveau spectacle ROCK THE BALLET X, chaque titre représente un tableau, la vie de jeunes gens, leurs amours, leurs colères.

