Rock Tattoo Show Séreilhac, samedi 20 avril 2024.

Rock Tattoo Show Séreilhac Haute-Vienne

6ème Rock Tattoo Show organisé dans la salle polyvalente et à l’extérieur du site de Maison Neuve.

Stands de tatouage (30 tatoueurs présents), piercing, barbier, stands divers (sculpteur sur bois à la tronçonneuse, artisan coutelier avec sa forge), concours avec remise de prix…..

Concert samedi dès 21h00 avec Cadillac Rumble et Viktor Huganet.. Concert également les samedi et dimanche après-midi.

Exposition autos, motos et camions. Bourse d’échange le dimanche.

Restauration sur place avec foodtrucks et buvette.

Camping sur place. EUR.

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 01:00:00

Maison Neuve

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

