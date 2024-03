ROCK SYMPHO SHOW PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS Orleans, dimanche 7 avril 2024.

Orchestre Ukrainien créé en 2014, Prime Orchestra est devenu la référence de la scène Live !Accompagné d’un jeu de lumières et d’une gamme visuelle, Prime Orchestra vous fera découvrir une atmosphère unique alliant élégance et puissance incroyable du vrai Rock,des reprises de PRODIGY, NIRVANA, DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, KISS, SCORPIONS, QUEEN, AC/DC, METALLICA, THE BEATLES, COLDPLAY, etc. 35 MUSICIENS SUR SCÈNE : Groupe Rock, chanteurs, chorale, cordes, cuivres et percussions accompagnés d’effets sonores et DJ et CHEF D’ORCHESTRE – voici le tout-en-un que vous découvrirez avec Prime Orchestra.

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS 1 RUE SCHUMAN 45000 Orleans 45