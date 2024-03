ROCK SYMPHO SHOW AUDITORIUM DE MEGACITE Amiens, mercredi 10 avril 2024.

ROCK SYMPHO SHOW de PRIME ORCHESTRA est un spectacle musical lumineux, coloré et énergique, avec un son de haute qualité et des effets spéciaux.Il donne une nouvelle vie aux hits pop/rock les plus célèbres et les plus appréciés du monde (Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, The Prodigy, RHCP, The Beatles et autres), grâce à une interprétation symphonique originale.

Tarif : 23.44 – 69.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

AUDITORIUM DE MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80