Rock & Swing Digital Village Paris, mardi 20 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 20h00 à 23h00

Le mardi 20 février 2024

de 20h00 à 23h00

Le mardi 05 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Le mardi 12 mars 2024

de 21h00 à 00h00

Le vendredi 15 mars 2024

de 21h00 à 00h00

Le mardi 19 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Prix : 10€

Cours pour tous niveaux, suivi d’une soirée dansante Rock & Swing.

Un cours de danse pré soirée : Débutant évolutif / Intermédiaire

Le Rock & Swing : Une explosion d’énergie et d’harmonie qui transcende le temps

La danse Rock & Swing incarne une fusion fascinante de l’héritage rythmique des années glorieuses avec une énergie à la fois joyeuse et exubérante. Découlant du rock ‘n’ roll enflammé et du swing fluide, elle offre une connexion profonde et intime à la musique et à l’héritage culturel du passé. Les rythmes dynamiques du rock s’entremêlent aux mouvements tournoyants du Swing, créant ainsi une symbiose envoûtante qui transporte les danseurs et le public dans une véritable frénésie musicale.

Sur la piste de danse, les danseurs se balancent au gré des notes, créant des mouvements fluides et parfois même des acrobaties aériennes qui défient la gravité. Cette danse va bien au-delà de la simple technique : elle représente un langage de communication non verbal, capturant la confiance mutuelle et l’harmonie entre les partenaires. Chaque pas est chargé d’énergie et d’émotion, formant un lien profond entre les danseurs et les spectateurs, créant ainsi une expérience immersive.

Ce qui rend le Rock & Swing si exceptionnel, c’est sa capacité à transcender les générations et les cultures. Il perpétue l’âge d’or de la musique et de la danse à travers une multitude de clubs, festivals et événements dédiés. C’est un hommage rythmique au passé, une vitalité intemporelle qui invite chacun à se perdre dans la musique et les mouvements. La danse Rock & Swing rappelle à tous que la danse est bien plus qu’une simple série de pas chorégraphiés ; c’est une évasion dans un univers de rythmes enivrants et de sourires partagés.

Que vous soyez un danseur chevronné ou que vous découvriez cette forme d’expression pour la première fois, le Rock & Swing vous offre une expérience inoubliable où la musique, la danse et la camaraderie se rejoignent pour créer des souvenirs précieux. Alors, rejoignez nous sur la piste de danse et laissez vous emporter par la magie intemporelle du Rock & Swing. C’est bien plus qu’une danse, c’est un voyage dans le temps, une évasion vers un monde de rythmes entraînants et de connexions humaines authentiques.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013

Contact :

Digital Village