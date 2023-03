Rock Summer Fest 2023 Espace Pierre Mendès-France Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes

Rock Summer Fest 2023 Espace Pierre Mendès-France, 8 septembre 2023, Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes. Rock Summer Fest 2023 Cours Charles de Gaulle Espace Pierre Mendès-France Saintes Charente-Maritime Espace Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle

2023-09-08 18:00:00 18:00:00 – 2023-09-09 00:00:00 00:00:00

Espace Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle

Saintes

Charente-Maritime Saintes EUR Le Rock Summer Fest 2023 est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer à Saintes ! LOUIS BERTIGNAC et le groupe KOKOMO en tête d’affiche ! asso.cmas@gmail.com +33 6 49 77 07 32 https://rocksummerfest.com/ Espace Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes

dernière mise à jour : 2023-03-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Saintes Adresse Saintes Charente-Maritime Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Espace Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Ville Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes Departement Charente-Maritime Lieu Ville Espace Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes

Saintes Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes office de tourisme de saintes & la saintonge saintes/

Rock Summer Fest 2023 Espace Pierre Mendès-France 2023-09-08 was last modified: by Rock Summer Fest 2023 Espace Pierre Mendès-France Saintes 8 septembre 2023 Charente-Maritime Cours Charles de Gaulle Espace Pierre Mendès-France Saintes Charente-Maritime Espace Pierre Mendès-France Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge saintes

Saintes Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes Charente-Maritime