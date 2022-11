ROCK SOIRÉE CHERRY BB Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Catégories d’évènement: Hrault

Saint-Geniès-de-Fontedit

ROCK SOIRÉE CHERRY BB Saint-Geniès-de-Fontedit, 18 novembre 2022, Saint-Geniès-de-Fontedit. ROCK SOIRÉE CHERRY BB

12 Place du Portail Saint-Geniès-de-Fontedit Hrault

2022-11-18 – 2022-11-18 Saint-Geniès-de-Fontedit

Hrault Saint-Geniès-de-Fontedit Rock soirée « Cherry BB » au Bar Casse pas la Tête à 21h00, pop, rock, guinguette. Rock soirée « Cherry BB » au Bar Casse pas la Tête à 21h00, pop, rock, guinguette. +33 6 69 19 16 49 Saint-Geniès-de-Fontedit

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Saint-Geniès-de-Fontedit Autres Lieu Saint-Geniès-de-Fontedit Adresse 12 Place du Portail Saint-Geniès-de-Fontedit Hrault Ville Saint-Geniès-de-Fontedit lieuville Saint-Geniès-de-Fontedit Departement Hrault

Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genies-de-fontedit/

ROCK SOIRÉE CHERRY BB Saint-Geniès-de-Fontedit 2022-11-18 was last modified: by ROCK SOIRÉE CHERRY BB Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit 18 novembre 2022 12 Place du Portail Saint-Geniès-de-Fontedit Hrault Hrault Saint-Geniès-de-Fontedit

Saint-Geniès-de-Fontedit Hrault