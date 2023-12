GEORGE KA Rock School Barbey Bordeaux, 6 juin 2024, Bordeaux.

GEORGE KA Jeudi 6 juin 2024, 20h30 Rock School Barbey 16€ en prévente, 20€ sur place

Début : 2024-06-06T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-06T20:30:00+02:00 – 2024-06-06T23:30:00+02:00

Une dizaine de morceaux à l’écriture précise et imagée, qui nous invitent à observer notre environnement et notre intériorité. Ses mots se mêlent à des sonorités pop qui oscillent entre électronique et acoustique, le tout dans un objectif sincère et poétique : « faire danser ses monstres avec ceux des autres ».

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/R7629b13602b »}]

pop folk