GEORGE KA ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, jeudi 6 juin 2024.

Révélée par son premier EP “Par Avance” qu’elle a porté sur de nombreuses scènes à travers la France, George Ka revient avec un nouvel album empreint de lucidité et d’espoir. Une dizaine de morceaux à l’écriture précise et imagée, qui nous invitent à observer notre environnement et notre intériorité. Ses mots se mêlent à des sonorités pop qui oscillent entre électronique et acoustique, le tout dans un objectif sincère et poétique : « faire danser ses monstres avec ceux des autres ».Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:30

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33