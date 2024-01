ASTEREOTYPIE ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, samedi 27 avril 2024.

« Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme… La vie réelle est agaçante ! ». Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle recrue d’Astéréotypie. La vie réelle est agaçante quand on s’y sent à l’étroit et que le mur de l’entendement est trop proche. Il ne reste que le choix de s’en plaindre ou de prendre la tangente. Alors, si on ne sait pas quel chemin emprunter pour quitter l’autoroute de la normalité, on peut suivre les guides, eux savent bien que la réalité c’est la façon de parler et ils en font du papier mâché.Loin de la croisière détente, les doigts de pied en éventail, Astéréotypie propose une expédition à haute intensité affective. Le véhicule, chez eux, c’est le texte. Qu’on parte en vélo à Saint-Malo ou qu’on choisisse le kayak à Saint-Briac, on prendra en pleine gueule les effets d’une langue qui dérive et nous embarque dans des territoires proprement inexplorés jusque-là. Pas besoin d’aller trop loin, le collectif Astéréotypie révolutionne le concept de voyage en l’abordant par le langage.« Aucun mec… » est le troisième disque du collectif, après un premier enregistrement auto-produit en 2012, puis « L’énergie positive des dieux » en 2018, sorti chez Air Rytmo, le label créé par les membres du groupe Moriarty. Pour ce nouvel opus, le label s’associe à la Collection La Belle Brute, qui défend avec acharnement les Pratiques Brutes de la Musique, pour faire résonner au mieux cette œuvre qui tord les perceptions communes.Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

