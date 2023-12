BEN PLG Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BEN PLG Rock School Barbey Bordeaux, 12 avril 2024, Bordeaux. BEN PLG Vendredi 12 avril 2024, 20h30 Rock School Barbey 22€ en prévente, 26€ sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00 Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces “diamants dans la rétine ». Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilité, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs.

Le concert de BEN plg à la Rock School Barbey est disponible sur le Pass Culture. Pour réserver, rendez-vous sur votre application !

