SMELLS LIKE 90'S SPIRIT : HEADCASES PLAYS NIRVANA
Rock School Barbey
Bordeaux

Jeudi 11 avril 2024

20h30
15€ en prévente, 18€ sur place

Début : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00 Une soirée immersive et interactive avec concert de Headcases (covers de Nirvana), blind test, quizz sur le thème du grunge et des années 90.

Pour les vieux rockers comme les ados qui arborent encore un t-shirt Nirvana au bahut, 30 ans après la démission de Kurt Cobain. HEADCASES

Après quatre années de break, En mai 2011 Headcases reprend du service , se transformant en cover band de Nirvana à l'occasion des 20 ans de le sortie de « Nevermind ». Ils envoient un set allant de « Bleach » jusqu'à « In Utero », une bonne excuse de retrouvailles pour ce groupe bercé au son des 90's.

Rock School Barbey
18 cours Barbey
Bordeaux 33800

