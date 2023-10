Yard Act + Folly Group Rock School Barbey Bordeaux, 6 avril 2024, Bordeaux.

Yard Act + Folly Group Samedi 6 avril 2024, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 25€ sur place

Yard Act s’est formé à Leeds en septembre 2019 lorsque Ryan Needham s’est retrouvé à vivre temporairement dans la chambre d’amis de James Smith. Les deux étaient compagnons de pub depuis des années, mais leurs nouvelles conditions de vie ont servi de catalyseur à leur amitié et ont permis à leur créativité de se développer ensemble. Ils ont fusionné le goût de James pour les paroles avec les démos proto-punk de Ryan en utilisant une ancienne

boîte à rythmes et une basse empruntée.Ils ont sorti leur premier morceau en mars 2020, coïncidant avec vous-savez-quoi, et avec seulement trois singles (The Trapper’s Pelts, Fixer Upper et Peanuts) et trois concerts à ce jour, Yard Act a gagné une base de fans qui ne cessent de grossir, le tout grâce à leur danse-punk parlée et narrative.

Avec « The Overload », un premier album ambitieux, le groupe infuse sa musique d’un humour satirique et de commentaires politiques glaçants sur la société actuelle. Un quatuor novateur et pertinent originaire de Leeds, qui rassemble sur des morceaux énergiques des observations issues de tous les horizons de la vie britannique contemporaine, au point de devenir l’une des formations les plus prometteuses du mouvement post-punk.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

