JOSEPH KAMEL ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, 20 mars 2024, Bordeaux.

Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 25 ans.Dans la lignée de ses aînés de la Nouvelle Scène Française (Ben Mazué, Stromae, Grand Corps Malade), sa musique est à l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante.Grand finaliste de l’émission The Artist sur France 2, ses compositions laissent transparaître son incroyable sensibilité et ont su séduire le public avec plus 15 millions de streams sur son premier EP Rendez-vous .Après sa tournée en première partie de Julien Dorée sur plus de 22 Zéniths et son hit radio « Ados », Joseph Kamel revient avec un nouveau single pop/rock : « Celui qui part ». Une chanson majeure qui annonce son premier album à la rentrée prochaine.Un artiste et une œuvre incontournable, une voix à découvrir absolument…Retrouvez Joseph Kamel en concert au Zèbre de Belleville le 07 novembre 2023.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33