LESCOP ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, vendredi 15 mars 2024.

La forêt a dix ans et il était temps pour Lescop de sortir du bois.C’est donc de grand retour qu’il s’agit. Même si le temps fut bien rempli, entre cinéma, théâtre et série et même si le SERPENT est venu danser sur toutes les routes de France, le dernier album de Lescop datait de 2016. 7 ans de réflexions. Le temps de s’écrire, de composer, de peaufiner, de choisir, de s’entourer. Le temps d’inventer son nouveau son, son nouvel esprit, d’allier son passé et son futur. Le nouvel album sortira début 2024 et il est réalisé par Thibaut Frisoni et mixé par Ash Workman (Metronomy, Baxter Dury)Sur scène, terrain de jeu qu’il affectionne plus que tout, il sera plus Lescop que jamais, synthétiquement électrique.Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33