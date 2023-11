LEWIS OFMAN Rock School Barbey Bordeaux, 14 mars 2024, Bordeaux.

LEWIS OFMAN Jeudi 14 mars 2024, 20h30 Rock School Barbey 25€ en prévente, 30€ sur place

C’est en produisant des “mélodies groove” tantôt chantées, tantôt instrumentales, que le jeune artiste impose sa charmante naïveté. Mais très vite, son besoin de faire danser son public grandit, et on retrouve rapidement dans ses productions 3 de ses références phare : Gainsbourg, John Lennon, et Franck Ocean. Cette musique lui est plus personnelle, le représente plus. On y lit également une influence tirée de la musique classique italienne que l’artiste porte haut dans son cœur et son estime. S’en dégagent des mélodies alliant une légèreté incroyable et une technicité irréprochable.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

