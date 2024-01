LEWIS OFMAN ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, jeudi 14 mars 2024.

La vingtaine à peine passée, Lewis OfMan s'est implanté avec brio dans le monde de l'electro, asseyant sur son passage la domination déjà bien entamée de la France dans ce style musical. C'est en produisant des "mélodies groove" tantôt chantées, tantôt instrumentales, que le jeune artiste impose sa charmante naïveté.Mais très vite, son besoin de faire danser son public grandit, et on retrouve rapidement dans ses productions 3 de ses références phare : Gainsbourg, John Lennon, et Franck Ocean. Cette musique lui est plus personnelle, le représente plus. On y lit également une influence tirée de la musique classique italienne que l'artiste porte haut dans son cœur et son estime. S'en dégagent des mélodies alliant une légèreté incroyable et une technicité irréprochable.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33