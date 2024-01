ZAOUI ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, 9 mars 2024, Bordeaux.

Comme le suggère la plupart de mes textes, j’ai du mal à décrocher des choses qui me font du bien. Alors après avoir essuyé mes larmes, changé quelques couches et repris mes esprits, me revoilà avec ma musique addictive de sale gosse de la pop. » L’ancien membre du groupe Therapie Taxi, Raphael Zaoui se lance en solo sous le nom de Zaoui.« Seul maître à bord, je veux continuer à déployer une pop aussi facile que complexe, aussi insolente qu’intime. »

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33