JEUNE MORT + MAYDO Rock School Barbey Bordeaux, jeudi 7 mars 2024.

JEUNE MORT + MAYDO Jeune Mort à la Rock School Barbey ! Jeudi 7 mars, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 23€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T23:30:00+01:00

JEUNE MORT

Jeune Mort, la dernière signature de 75e Session, a frappé très fort pour son premier EP, Mortuus, posant les premières pierres d’un univers sombre, où les lueurs d’espoir sont dissimulées dans un océan de fatalisme. Le rappeur ne se fait pas attendre et revient dès le 2 décembre avec un nouvel EP de 6 titres, Avant l’Aube. Ce nouveau projet, dans la lignée du précédent, dépeint avec froideur et pessimisme la vision du monde d’un artiste qui tente de comprendre ses démons et de vivre malgré ses vices qui le consument.

MAYDO

Enfant de son époque d’un père marocain et d’une mère d’origine italienne Maydo rend compte d’une certaine ambivalence culturelle dans ses morceaux. Tiraillé entre différents sentiments d’appartenance Maydo est un artiste du partout et du nulle part. Entre Bordeaux, Paris et Casablanca, il n’hésite pas à mobiliser différentes langues dans ses couplets quand il trouve l’exercice nécessaire.

PASS CULTURE

Le concert de Jeune Mort à la Rock School Barbey est disponible sur le Pass Culture. Pour réserver, rendez-vous sur votre application !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/site-barbey/event/8q235-jeune-mort-maydo-7th-mar-rock-school-barbey-bordeaux-tickets?dice_id=2050005&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=Site+Barbey&dice_feature=marketing&_branch_match_id=979021534369519818&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1S8zSrFINE5LSU1LMQQAeBP6miEAAAA%3D »}]