ROSHI Rock School Barbey Bordeaux, 23 février 2024, Bordeaux.

ROSHI Vendredi 23 février 2024, 20h30 Rock School Barbey 22€ en prévente, 27€ sur place

Après avoir grandi pendant 11 ans au Congo, il débarque à Paris pour suivre sa mère et son frère. Trimballé d’hôtel en hôtel, c’est à Pigalle qu’il passera le plus de temps, partageant l’espace d’une chambre d’hôtel à trois. Une situation qui le poussera à se créer un monde imaginaire pour assouvir son besoin d’évasion. Un monde érigé autour des mangas et des jeux vidéo. Rapidement le rap deviendra une troisième alternative. La plus marquante.

Ses premiers pas en tant que rappeur se feront en mélangeant les flows et les textes de ses rappeurs préférés. La Sexion d’Assaut, Mister You ou Despo Rutti. Autant de sources d’inspirations qui vont lui permettre d’affiner son propre style et de se créer un flow porté par sa voix cassée et les histoires de rue d’une vie passée entre le 18ème arrondissement de Paris,Saint-Denis et Villeneuve-Saint-Georges.

Le style de Roshi fait mouche et il devient rapidement l’un des nouveaux talents les plus excitants de la scène rap française. Une visibilité acquise à force de travail et via la diffusion quasi impulsive de projets. Cinq en l’espace de trois ans (Attaque, Contre-Attaque, W.A.R. et Attaque 2, Road to Larosh). Des sorties qui lui ont permis de poser une identité forte et surtout d’affirmer une vraie singularité.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

hip-hop