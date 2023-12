BROC’N ROLL / GRANDE BRADERIE MUSICALE Rock School Barbey Bordeaux, 4 février 2024, Bordeaux.

BROC’N ROLL /

GRANDE BRADERIE MUSICALE Dimanche 4 février 2024, 14h00 Rock School Barbey Entrée libre

Comme l’année dernière, on liquide à prix cassé le matos de Barbey : amplis, batteries, micros, accessoires, sono etc… Mais aussi et surtout, des exposant·es et des stands de passionné·es envahiront tout notre lieu. Instruments, disques, fanzines, matériel pro ou amateur : participez au Broc’n Roll et ramenez chez vous une partie de notre histoire.

RÉSERVEZ UN EMPLACEMENT

Ami·es musicien·nes, disquaires et autres collectionneur·ses, réservez votre emplacement et vendez votre matériel musical.

Pour vendre votre matériel musical, envoyez un mail à brocnrollbarbey@gmail.com (en précisant ce que vous comptez vendre).

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « brocnrollbarbey@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:brocnrollbarbey@gmail.com »}]

braderie brocante