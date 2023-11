ROBERT FINLEY Rock School Barbey Bordeaux, 2 février 2024, Bordeaux.

ROBERT FINLEY Vendredi 2 février 2024, 20h30 Rock School Barbey 21€ en prévente, 25€ sur place

Un album autobiographique qui raconte un parcours semé d’embûches jusqu’à sa consécration musicale. Sa voix, témoin d’une vie tourmentée, vieillie dans un baril de bourbon et mûrie dans les juke-joints des bayous de Louisiane, navigue entre gospel, rhythm’n’blues, soul et rock’n’roll. Le quotidien du jeune Robert Finley, à l’aube des années 60, était hasardeux et très modeste. Le blues et la soul habitaient toute son âme, pourtant enfermée dans les cantiques religieux. Il en témoigne merveilleusement en musique avec des morceaux emplis à la fois de douleur et d’espoir. Son dernier album propose une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met une fois de plus en valeur la personnalité unique de l’un des derniers véritables bluesmen. Le tout, enrichi par les productions rock du leader des Black Keys. Indispensable !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

rock pop