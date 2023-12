PULL UP! #3 : CYPHER EDITION – OPEN MIC ET CONCERT Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde PULL UP! #3 : CYPHER EDITION – OPEN MIC ET CONCERT Rock School Barbey Bordeaux, 25 janvier 2024, Bordeaux. PULL UP! #3 : CYPHER EDITION

– OPEN MIC ET CONCERT Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Rock School Barbey Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:30:00+01:00 AU PROGRAMME

+ Concert d’ouverture ĀTMAN x RAP SCHOOL

+ Open-Mic ouvert à toutes et tous (inscription sur place) sur les productions des beatmakers de la RAP SCHOOL

Avec : Cheeko en speaker Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine hip-hop Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33800 Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Rock School Barbey Bordeaux Latitude 44.826925 Longitude -0.563211 latitude longitude 44.826925;-0.563211

Rock School Barbey Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/