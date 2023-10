SIZ – BLIND RELEASE PARTY + EQUIPE DE FOOT + KOOL-AID Rock School Barbey Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux.

SIZ – BLIND RELEASE PARTY

+ EQUIPE DE FOOT + KOOL-AID Jeudi 18 janvier 2024, 20h30 Rock School Barbey 8€ en prévente, 11€ sur place

SIZ

Après trois ans de taf, SIZ a réuni le meilleur des 90’s : riffs ultra puissants de Seattle et murs de sons qui sentent bon l’outre-manche, tout ça livré avec des mélodies ultra bien senties. ‘Blind’ est l’aboutissement d’un travail d’écriture et d’enregistrement très assidu, et dont le live incarne un palier de puissance et d’intensité encore supplémentaire. L’alliance ultime des gros amplis, pedalboards interminables et refrains qui s’impriment dès la première écoute.

EQUIPE DE FOOT

Solidement installé dans le paysage girondin depuis quelques années, Equipe de Foot a tout doucement tempéré ses guitares pleines de fuzz pour livrer des chansons de plus en plus vulnérables et mélodiques… juste avant de tout casser à coup de disto ! Sûrement la faute à l’héritage de la britpop qui se paye le luxe de ne pas choisir entre mélodies très touchantes et power-chords ultra saturés. Aucun doute qu’en live, le groupe muscle son jeu au-delà du raisonnable.

KOOL-AID

Gueuler dans un micro comme Ty Segall et Thee Oh Sees, ou bien reprendre les balades les plus émouvantes des Moldy Peaches ou d’Elliott Smith… C’est le choix que n’a pas réussi à faire Kool-Aid, et qui nous rappelle toujours que, même si on besoin de secouer la tête dans tous les sens en hurlant que tout nous emmerde, ça fait parfois du bien de pleurer un coup entre deux morceaux.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T23:30:00+01:00

