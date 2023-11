BARBEY HOME SESSION #4 : MAYDO + JEEBS + YOUSSEF FUTUR Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BARBEY HOME SESSION #4 : MAYDO + JEEBS + YOUSSEF FUTUR Rock School Barbey Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux. BARBEY HOME SESSION #4 :

MAYDO + JEEBS + YOUSSEF FUTUR Vendredi 8 décembre, 20h30 Rock School Barbey Prix libre C’est le retour des Barbey Home Sessions ! Des soirées prix libre dans le club de Barbey pour mettre en lumière les talents qui répètent dans nos studios. Le 8 décembre prochain, venez découvrir Maydo (rap), Jeebs (rap) et Youssef Futur (trap metal) sur scène. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00 hip-hop Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Rock School Barbey Bordeaux latitude longitude 44.826925;-0.563211

Rock School Barbey Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/