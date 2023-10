STYLETO ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux.

STYLETO ROCK SCHOOL BARBEY a lieu à la date du 2023-12-05 à 20:30:00.

Tarif : 18 à 18 euros.

Après un premier EP de reprises tout en douceur de Ben Mazué, Yseult ou encore Orelsan nommé “Carrousel”, Styleto nous partage trois inédits « Se casser », « Trop bonnes » et « Dans la Moyenne » qui nous transportent dans son univers, portés par son timbre de voix si reconnaissable. Déjà invitée à partager un moment sur scène par Ben Mazué après le succès de sa reprise de “Gaffe aux Autres” ( de 2M de vues en 48h) ou encore conviée par Louane pour un featuring sur son nouvel album ; Styleto s’impose comme le nom à suivre de la scène pop – chanson française actuelle (déjà 15M de streams cumulés).Mais avant la musique, Styleto avait déjà son public. Suivie aujourd’hui par 1.8M d’abonnés sur les réseaux sociaux, elle nous invite depuis 2013 et ses débuts sur Youtube, à suivre son contenu où elle s’amuse d’une vie simple et à la fois trépidante, toujours avec le sourire. Une artiste à découvrir sur scène à l’occasion de sa première tournée Le “Mini Tour” et à Paris le 14 décembre 2023 aux Étoiles.

Réservez votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY

18, cours Barbey Bordeaux 33800

