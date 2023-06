EGYPTIAN BLUE Rock School Barbey Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux.

EGYPTIAN BLUE Vendredi 1 décembre, 20h30 Rock School Barbey 15€ (Prévente – Hors frais de location) / 18€ (Sur place)

Hébergé chez Yala! Records, aux côtés des excellents Talk Show et FEET, le groupe confronte l’urgence du rock au spectre lancinant du post-punk, et combine mieux que quiconque l’intensité et l’efficacité mélodique, le côté instinctif et expérimental.

Chouchous de John Talbot de Idles et des Foals, Egyptian Blue est incontournable en live !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/egyptianbluebdx »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

chanson rock