GIRLS IN HAWAII Rock School Barbey Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux.

GIRLS IN HAWAII Jeudi 30 novembre, 20h30 Rock School Barbey 25€ (Prévente – Hors frais de location) / 30€ (Sur place)

« From Here To There » est le brillant premier album de Girls in Hawaii, sorti il y a exactement vingt ans. Cet album les positionne comme un des porte-étendards du rock belge, un groupe venu de Wallonie prend soudainement pied en France. L’album se vend à 60 000 exemplaires, il sort en France, au Benelux, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon.

Six mois à peine après sa sortie, le groupe remplit la grande Ancienne Belgique de Bruxelles et la même année, les Girls jouent aux Eurockéennes, au festival de Dour, à la Route du Rock…

Pour son passage à Barbey, Girls In Hawaii recréera la scénographie live de leurs premières années (avec les désormais iconiques moniteurs vidéos pilotés par Olivier Cornil, le photographe de la pochette de ‘From Here To There’). Mais aussi quelques surprises !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/girlsinbarbey »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:30:00+01:00

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:30:00+01:00

chanson rock