KIK Rock School Barbey Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux.

KIK Vendredi 24 novembre, 20h30 Rock School Barbey 22€ (Prévente – Hors frais de location) / 27€ (Sur place)

L’histoire de Kik (anciennement Kikesa) a démarré sur Youtube avec ses « Dimanches de Hippies » (un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an) et, très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès Janvier 2019 parmi les « 11 rappeurs à suivre ». La même année il sort son premier album PUZZLE qui se classe directement #13 du Top des ventes. Plus de 100 millions de vues plus tard, le Nancéen voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la France complétée par un nouvel album révolutionnaire porté par ses duos avec RUBI une artiste 100% virtuelle !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

