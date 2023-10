HORS JEU / EN JEU Rock School Barbey Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

HORS JEU / EN JEU Mercredi 22 novembre, 19h00 Rock School Barbey gratuit

Proposé par “CH CH CH : Chacun Cherche son Chant”. Ce groupe formé uniquement pour cette soirée rassemble une quinzaine d’adultes en situation de handicap, une musicothérapeuthe et une professeure de chant de la Rock School Barbey.

Cette soirée est organisée en collaboration en collaboration avec la Rock School Barbey, Marie-Éléna Musicothérapeuthe, ADAPEI33, le Foyer occupationnel Jenny Lepreux et la Résidence Domaine de la Lorette.

Un événement gratuit et ouvert à tous·tes.

Hors-Jeu/En Jeu, c’est le festival d’art accessible qui permet, durant tout le mois de novembre, de passer au-delà du mur de l’Institution. Ces rencontres artistiques se placent chaque année comme un événement ouvert à tous où chaque artiste, professionnel ou amateur, a pour projet de nous faire vibrer, nous interroger et nous emporter au-delà de la marge et de la norme. Une opportunité de s’exprimer à ceux et celles que l’on ne voit pas ou que l’on n’entend pas, des personnes parfois isolées, à la marge pourtant si proches de nous…

La programmation est construite tout au long de l’année en partenariat avec des structures culturelles, associatives et municipales de la Gironde, toutes engagées dans la reconnaissance des droits culturels des personnes et à l’accessibilité de la culture pour tous. Un grand merci à tous nos partenaires sans qui rien n’aurait été possible, ce festival ne pourrait pas se déployer comme il le fait sur toute la métropole, alors gardons ces liens et tissons ensemble la solidarité.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

