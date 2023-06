NICK WATERHOUSE Rock School Barbey Bordeaux, 21 novembre 2023, Bordeaux.

NICK WATERHOUSE Mardi 21 novembre, 20h30 Rock School Barbey 25€ (Prévente – Hors frais de location) / 29€ (Sur place)

Depuis, la sortie de son premier album Time’s All gone (2012), les disques et les concerts de Nick Waterhouse font le bonheur des amateurs de sons « à l’ancienne ».

Son titre « Katchi » de son troisième album Never Twice (2016), lui a permis de se faire connaître bien au-delà de ses auditeurs habituels et de se signaler auprès du grand public.

Il a alors commencé à produire sa propre musique avec un sens de la précision et un souci d’authenticité évidents, ce qui a sans doute décidé Hanni El Khatib à le signer à l’époque sur son label Innovative Leisure. Deux ans après la sortie de Promenade Blues, Nick Waterhouse est de retour en avril 2023 avec son sixième album, The Fooler.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T23:30:00+01:00

